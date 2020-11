Kabak, ds Schalke: «No al Milan in estate. Via a gennaio? Non lo escludo»

Kabak: il direttore sportivo dello Schalke 04 non esclude una partenza del centrale turco a gennaio. Il Milan osserva con attenzione

Ozan Kabak è stato il principale obiettivo del Milan sul finale della scorsa sessione di calciomercato, un’operazione poi non andata a buon fine anche a causa della resistenza posta dalla dirigenza dello Schalke 04. Nelle scorse ore però, intervistato da WOZ, il ds dei tedeschi Jochen Schneider ha lasciato aperto più di uno spiraglio per gennaio:

«Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato e una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla».