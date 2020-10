Juventus Napoli: i giocatori bianconeri passeggiano in campo

La Juventus, come previsto, è arrivata allo Juventus Stadium. Non ci sarà il Napoli che a questo punto potrebbe perdere a tavolino

La Juventus, come previsto, è arrivata allo Juventus Stadium in orario. Non ci sarà il Napoli che a questo punto potrebbe perdere 3 a 0 la partita a tavolino. I giocatori bianconeri stanno passeggiando in campo, consapevoli che il match non si disputerà. Ecco il video dell’arrivo dell’autobus e del campo di gioco: