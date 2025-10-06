Juventus Milan 0-0: il muro di Allegri regge, quattro clean sheet e un bicchiere mezzo pieno. Il Diavolo si ferma con un rammarico

Juventus Milan 0-0: tutte le statistiche del match che ha visto i rossoneri uscire dallo Stadium con un’importante dose di rammarico

Il pareggio a reti inviolate all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan ha chiuso un ciclo intenso di partite per i rossoneri, lasciando in dote un punto prezioso ma anche un forte rammarico per l’occasione persa. Lo 0-0, frutto di una gara tattica e bloccata, evidenzia la rinnovata solidità difensiva del Milan di Massimiliano Allegri, ma al contempo certifica la crisi di concretezza in attacco.

Nonostante il clamoroso rigore fallito da Christian Pulisic e le occasioni sprecate da Rafael Leão, il Milan conserva un posto nelle posizioni alte della classifica di Serie A. Adesso, la sosta per gli impegni con le Nazionali permetterà ad Allegri e al DS Igli Tare di lavorare sulla finalizzazione e sulla disciplina mentale in zona gol, che è mancata in questo big match.

I Numeri Del Muro Rossonero: Record Di Clean Sheet

I numeri del match e dell’inizio di stagione del Milan raccontano una storia di solidità difensiva ritrovata, in linea con il pragmatismo del tecnico livornese. La gara contro la Juventus si è rivelata estremamente bloccata, confermando un trend di bassa prolificità tra le due squadre: “Le ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A hanno visto appena sei gol, una media di 0.75”.

Il dato più significativo, tuttavia, è quello relativo alla tenuta difensiva del Diavolo: “Il Milan ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2006/07”. Questo record eguagliato dimostra come la priorità di Massimiliano Allegri sia stata pienamente raggiunta: la fase difensiva, con un monumentale Mike Maignan tra i pali e la ritrovata leadership di Fikayo Tomori, è tornata a essere un baluardo invalicabile.

Test Di Maturità Superato, Ma C’è Lavoro Da Fare

Questo 0-0 è un test di maturità superato a livello di tenuta, concentrazione e disciplina tattica, ma l’errore dal dischetto e la poca lucidità in attacco gridano vendetta. Il Milan di Allegri ha giocatori di altissima qualità e esperienza in mezzo al campo, come Luka Modrić e Adrien Rabiot, ma deve risolvere urgentemente la crisi dei rigori (7 errori su 13 da inizio 2024).

La sosta arriva al momento giusto. L’obiettivo del DS Igli Tare e dello staff è trasformare il rammarico per i due punti persi in determinazione. Al rientro, il Milan affronterà l’ex Stefano Pioli e la sua Fiorentina a San Siro. Sarà l’occasione per dimostrare che, oltre alla solidità, la squadra ha anche la “cattiveria” necessaria per tornare a vincere in Serie A.