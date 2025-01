Juventus Milan, rossoneri a secco all’Allianz Stadium: record storico negativo

Condividi via email

Juventus Milan, la squadra di Conceicao resta a secco nel match dell’Allianz Stadium siglando così un record negativo

Il Milan è rimasto a secco nel match dell’Allianz Stadium. Per la prima volta nella gestione Conceicao i rossoneri non hanno trovato la via del gol. Contro la Juventus si tratta di un record negativo.

I bianconeri infatti hanno tenuto la porta inviolata in quattro gare consecutive contro il Diavolo per la prima volta nella sua storia in nel campionato di Serie A.