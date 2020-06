Juventus-Milan, ecco gli assenti in casa bianconera

Per quanto riguarda la Juventus, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Demiral, Chiellini e Gonzalo Higuain

Juventus-Milan – Negli ultimi giorni si è parlato molto degli squalificati in casa rossonera. Le pesanti assenti di Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic (comunque indisponibile per infortunio) complicano i piani di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la Juventus, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Demiral, Ramsey, Chiellini e Higuain. Proprio l’assenza dell’argentino potrebbe cambiare le strategie di tridente del tecnico toscano che aveva in mente un attacco pesante. Al di là delle assenze da entrambe le parti, sarà fondamentale la condizione fisica delle squadre dopo un lungo stop causato dall’emergenza sanitaria.