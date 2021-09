Juventus Milan, Altafini: «Ecco il mio pronostico per la partita»

José Altafini, intervistato da Libero, spiega il suo pronostico per la sfida tra Juventus e Milan. Ecco cosa ha detto il doppio ex

«Dopo la vittoria col Malmoe, la Juventus ha ristabilito l’umore e ha ritrovato serenità ma ora deve rincorrere 4-5 squadre, non è facile. Il Milan si è fatto valere col Liverpool reagendo al gol dell’1-0, ma ha giocato il giorno dopo ai bianconeri: per me potrebbe accontentarsi di un pari, mentre i rivali devono per forza vincere. L’importante comunque è che il Milan non perda. Dico pareggio».