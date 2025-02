Condividi via email

Juventus, brutta tegola per Thiago Motta: lungo stop per il suo titolarissimo. Il comunicato. Le ultimissime notizie

La Juventus, in piena lotta con il Milan per il quarto posto, ha perso per infortunio Renato Veiga.

COMUNICATO – «Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia».