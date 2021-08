Juventus, futuro Ronaldo: dalla Spagna annunciano una bomba in arrivo

Dalla Spagna annunciano una bomba in arrivo sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ipotesi addio alla Juventus? Difficile, ma…

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus, almeno secondo quanto detto dalla TV spagnola El Chiringuito, che annuncia che verrà lanciata una ‘bomba’ sull’attaccante stasera a mezzanotte.

L’ipotesi più probabile resta quella di una permanenza di CR7 in bianconero. Occhio però al PSG: in caso di cessione di Mbappé, cercato dal Real Madrid e in scadenza con i parigini, la società francese potrebbe tentare un assalto al portoghese, che potrebbe non essere più considerato incedibile dalla Juve.

