Juve, Perin sulla corsa scudetto: «Le altre hanno cambiato, noi…». Le parole del portiere bianconero prima dell’amichevole

Mattia Perin ha parlato così a Sky Sport prima dell’amichevole in famiglia della Juventus allo Stadium: tema è la corsa scudetto, con un ‘avvertimento’ a Milan e alle altre squadre di Serie A.

CORSA SCUDETTO – «Abbiamo degli obiettivi, sappiamo il nostro valore e vogliamo dimostrarlo. Le nostre concorrenti hanno cambiato tanto, noi ci faremo trovare pronti e già dall’inizio cercheremo di far vedereche possiamo competere per grandi cose e toglierci grandi soddisfazioni. Per noi è arrivato questo momento».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!