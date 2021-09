Juve Milan: interviene la Procura federale per gli insulti razzisti a Maignan

Interviene la Procura federale per gli insulti razzisti a Mike Maignan, durante il riscladamento nel match tra Juve e Milan. Ultime

Interviene anche la Procura federale per indagare sulla spiacevole vicenda, avvenuta durante il riscaldamento all’Allianz Stadium prima di Juve Milan. Protagonista il portiere rossonero Mike Maignan, bersagliato da un tifoso durante il riscaldamento, che lo ha ripetutamente insultato con frasi razziste.

Nonostante l’episodio non sia stato intercettato dagli ispettori federali, e il giudice sportivo non lo possa quindi analizzare, la Procura potrebbe acquisire il filmato e starebbe valutando di aprire un fascicolo, secondo quanto riportato da Gazzetta. Anche la Juventus si starebbe muovendo per individuare lo spettatore e segnalarlo alle autorità.