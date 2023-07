Juve Milan, Kean: «Contenti di aver cominciato così…». Le parole dell’attaccante bianconero dopo la vittoria ai rigori della Juve

Moise Kean ha parlato dopo Juve Milan. Di seguito le dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale della Juve:

LE PAROLE – «Siamo contenti di aver cominciato così anche se era solo un’amichevole. Abbiamo messo minuti nelle gambe e iniziato bene. Io mi faccio trovare sempre pronto, dopo ogni partita cerco sempre di riguardare la mia prestazione per migliorare sempre. Mi sono trovato bene oggi con Chiesa, è bello giocare accanto a lui, possiamo creare tante occasioni. I nostri obiettivi? Quando si ha la maglia della Juve bisogna sempre avere grandi obiettivi. Sono contento dell’arrivo di Timo (Weah, ndr) che ci potrà dare una grande mano, ci conosciamo da tantissimo. Ricordo che ci siamo conosciuti in una gara dell’Under 15 o Under 16 e da allora siamo rimasti legati»