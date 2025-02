Juve Empoli 4-1: i bianconeri si scatenano nella ripresa, doppietta per Kolo Muani

Juve Empoli 4-1: la squadra di Thiago Motta ribalta i toscani nella ripresa grazie ad una doppietta di Kolo Muani, Vlahovic e Conceicao

Nella gara giocata alle 12.30 la Juve ha battuto l’Empoli per 4-1 grazie ad una doppietta di Kolo Muani e alle reti di Vlahovic e Conceicao. Per i toscani in gol l’ex De Sciglio.

Il 4-1 finale ha cancellato i fischi e un primo tempo troppo brutto per essere vero. Alla fine la Juventus ha spazzato via il ko contro il Benfica, la vittoria contro l’Empoli – dopo lo svantaggio nei primi 45 di gioco – può dare fiducia a una squadra ancora a caccia della propria identità. Mastica amaro la squadra di D’Aversa che per un tempo aveva tenuto testa ai bianconeri, ora quarti in classifica a -7 dall’Atalanta: la sfida col Como servirà per trovare la continuità necessaria per riconfermarsi in Champions League. I toscani invece affronteranno il Milan con l’obiettivo di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.