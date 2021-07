Juric su Belotti: «Non c’è posto per gente non contenta»

Ivan Juric ha parlato molto chiaramene del futuro di Andrea Belotti: le parole del tecnico granata

BELOTTI – «E’ un top player, anche per il suo modo di fare calcio. L’ho detto al Gallo, quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuta. Valuterà lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me. Ho notato un po’ di saturazione e non di grande allegria, ci sta nel calcio. Questo è da valutare noi, vogliamo prendere una strada e non c’è posto per gente non contenta».