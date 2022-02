Juric a Dazn: «Bremer? Un giocatore importante, a Belotti ho detto...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro la Juve. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Dazn, Ivan Juric ha parlato dopo Juve Torino. Le sue dichiarazioni su Belotti e Bremer:

ULTIMO DERBY PER BELOTTI – «Non lo so. Ci siamo detti che vuole fare una stagione qui e poi decidere alla fine e gli credo. Era sotto mentalmente, ora lo vedo lavorare con tanta voglia. Deve fare un gran finale di anno e poi decidere con calma. Sa cosa significa per i tifosi, deve ritrovare la forma fisica con calma».

GOL – «Ha lavorato tanto in questo periodo. Oggi è stato il trascinatore su tante cose e ha fatto un bel gol. Spero continui così anche per il finale di stagione, è importante averlo in forma».

POBEGA TREQUARTISTA – «Ha fatto bene. Volevo che attaccassimo di più sulla sinistra ed è stato fantastico. Ha fatto una partita tosta e solida come mi aspettavo».

BREMER – «E’ un giocatore importante, da inizio anno si capiva. Ha grande umiltà e non molla mai, deve continuare così. Sta facendo un campionato grandioso».