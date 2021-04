Juric: «Lovato viene accostato al Milan, per questo ora fa fatica»

Juric al termine della gara del Verona ha parlato anche di Lovato, obiettivo di mercato del Milan

Juric al termine della gara del Verona ha parlato anche di Lovato, obiettivo di mercato del Milan:

«Ha fatto una bella partita. Sta crescendo. Sapevamo che il Cagliari cerca subito gli attaccanti e noi li abbiamo attaccati non concedendo nulla per tanti minuti. Un ragazzo che arriva dalla C1 e dopo tre partite viene accostato al Milan poi fa fatica. Non accettava di fare errori. Ora sta maturando, lo vedo più maturo e sereno negli allenamenti e deve continuare così».