Jovic Milan, l’ultima notizia sul futuro del serbo è una sentenza! C’entra il derby, la ricostruzione a Milanello

Jovic Milan, clamorosa notizia sul futuro di Luka Jovic: l’attaccante serbo non si è allenato ieri a Milanello. La situazione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato un clamoroso aggiornamento su Luka Jovic, il cui futuro è un tema caldo del calciomercato Milan in uscita:

PAROLE – «Jovic: ci sono voci che oggi non si sia allenato con la squadra, nel senso ha effettuato lavoro a parte, non so se per questioni di mercato o per questioni fisiche. Ma Jovic vedremo se domani sarà in panchina o meno».