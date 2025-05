Jovic Milan, retroscena incredibile! C’entra Conceicao, è successo recentemente a Milanello

Condividi via email

Jovic Milan, importante retroscena da Milanello: il serbo ha ringraziato Conceicao per la fiducia dell’ultimo periodo. La ricostruzione

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport in casa Milan sul rapporto tra Luka Jovic e Sergio Conceicao.

Luka Jovic, attaccante del Milan, ha espresso gratitudine nei confronti dell’allenatore che lo ha allenato, apprezzando la sua sincerità e il modo in cui lo ha guidato. L’allenatore aveva chiesto a Jovic di lavorare sul suo fisico, in particolare sul dimagrimento, e successivamente lo ha trasformato in un centravanti decisivo. Jovic sembra aver apprezzato l’approccio diretto e onesto dell’allenatore, che lo ha aiutato a migliorare e a trovare una nuova posizione sul campo dove poter esprimere al meglio le sue qualità