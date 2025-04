Condividi via email

Jovic Milan, Matteo Moretto chiarisce tutto sul possibile rinnovo del serbo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato del futuro di Luka Jovic nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Jovic e Milan si aggiornano a fine maggio. Non è un 1+3 ma il contratto è un 1+1+1 in base al rendimento, Furlani si è voluto cautelare così Operazione chiusa ad agosto 2023 in cui il Milan pagò alla Fiorentina 200 mila euro».