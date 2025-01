Jovic Milan, decisione presa dal club: attese novità in questi giorni

Jovic Milan, questo calciomercato di gennaio può essere decisivo per il suo futuro. Il club avrebbe già preso una decisione

In casa Milan è attivo anche il calciomercato in uscita. Noah Okafor in direzioneLipsia, ma potrebbero esserci altri movimenti in attacco. Anche Luka Jovic è destinato a lasciare il club.

Il contratto del serbo scade il prossimo 30 giugno e, stando a quanto riportato da Tuttosport, il club sarebbe aperto a sentire delle proposte per il giocatore. Potrebbe essere importante liberarsi con qualche mese di anticipo del suo ingaggio.