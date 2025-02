Jovic Milan, addio certo a giugno! La decisione di Conceicao non lascia alcun dubbio

Jovic Milan, l’addio dell’attaccante serbo a fine stagione è ormai praticamente certo: Conceicao può escluderlo definitivamente

Come riportato da calciomercato.com, Sergio Conceicao potrebbe influenzare il calciomercato Milan estivo già in queste settimane:

PAROLE – «La prima conseguenza di questo quadro generale è che chi non ha convinto fino ad ora rischia seriamente di finire nell’oblio in questo finale di stagione salvo un repentino cambio di marcia. Da Chukwueze a Jovic, passando per Terracciano, Loftus-Cheek e Abraham, sono almeno cinque i giocatori che rischiano di aver già scritto la data di scadenza a luglio della loro esperienza in rossonero».