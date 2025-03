Jovic Milan, in estate sarà addio: nessun rinnovo di contratto. Segui le ultimissime e gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito da Tuttosport, a parte il confermatissimo Santi Gimenez, il calciomercato Milan della prossima estate potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione nel reparto di attacco.

Tra i calciatori che non faranno parte sicuramente dell’organico a disposizione del tecnico rossonero (Conceicao o un suo eventuale sostituto) c’è sicuramente Luka Jovic. Il serbo, che ha il contratto in scadenza a giugno, non rinnoverà e lascerà Milanello a parametro zero.