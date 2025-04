Jovic, le ultime da Milanello: le sue condizioni verso Genoa Milan

Jovic si è fermato per infortunio, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni dal centro sportivo di Milanello

Luka Jovic ha dato forfait nel riscaldamento di Venezia-Milan. Il centravanti serbo, stando a quanto riportato da Sky Sport, sta molto meglio ma anche oggi ha fatto un lavoro personalizzato.

Sergio Conceicao spera di riaverlo in gruppo in vista di Genoa-Milan, prossimo turno di Serie A in programma lunedì 5 maggio allo Stadio Luigi Ferraris. Ci sono quindi buone chance di convocazione per lui.