Jovic proposto a due club italiani: c’è anche il Milan! La situazione legata all’attaccante che può lasciare Firenze

Luka Jovic potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Sportitalia, l’attaccante sarebbe stato proposto a due società italiane.

Da un lato il Milan e dall’altro la Roma, due club alla ricerca di una punta in questi ultimi giorni. Almeno per il momento, però, non sono da segnalare riscontri da parte di nessuna delle due big di Serie A.