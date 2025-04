Jovic, dall’addio al Milan al dubbio sul futuro: la notizia

Condividi via email

Jovic aveva un futuro delineato, ossia l’addio al Milan, ma ora potrebbe essere cambiato qualcosa viste le ultime settimane

Il futuro di Luka Jovic è ancora in dubbio. Il calciatore serbo era vicino a lasciare il Milan, non sembravo ci fossero altre possibilità. Adesso però la dirigenza starebbe valutando il suo futuro, l’addio nel mercato estivo non è più scontato.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, si aspetteranno allenatore e direttore sportivo per decidere il futuro dell’ex attaccante del Real Madrid.