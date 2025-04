Jovic, sentite Adani: «Se mi chiamo Jovic e ho come compagni Abraham e Gimenez allora ragiono così»

Jovic protagonista assoluto mercoledì sera con il Milan, Lele Adani lo ha esaltato così a Viva el Futbol

Daniele Adani, nel corso di ‘Viva el Futbol’, ha esaltato Luka Jovic, protagonista in Inter–Milan 0-3 con una doppietta.

LE PAROLE – «Ha delle connessioni al gioco, dei colpi e soprattutto la conoscenza dell’area di rigore di grande livello. Se lo compari alle altre punte del Milan non lo metti dietro a priori. La sua voglia di migliorarsi. La serata di ieri è stata una tappa fondamentale della sua carriera, fare doppietta all’Inter in semifinale. Se mi chiamo Jovic e ho come compagni Abraham e Gimenez io non vado in panchina e non mi metto dietro a nessuno».