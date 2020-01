Joe Barone: «Stiamo lavorando per portare Paquetà alla Fiorentina»

Lucas Paquetà si avvicina alla Fiorentina. Ai microfoni di Milannews24 abbiamo intercettato Joe Barone, DG della Fiorentina

Lucas Paquetà si avvicina alla Fiorentina. Ai microfoni di Milannews24 abbiamo intercettato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: «Paquetà? Stiamo lavorando, domani i dettagli. Speriamo di far bene, il brasiliano al momento è un giocatore del Milan».

L’ex Flamengo sarebbe quindi in trattativa avanzata con la Viola dopo la mancata convocazione per la partita contro il Brescia. Il Milan avrebbe dato il via libera alla cessione, manca l’accordo sulla formula con la Fiorentina. Per i rossoneri sarebbe l’ennesimo colpo in uscita in questo gennaio che assomiglia sempre di più ad un esodo dopo le partenze di Reina, Caldara, Suso, Piatek e Ricardo Rodriguez.