Joao Felix – Il Milan ha acquistato un calciatore da record. Quanti primati per l’ex Chelsea, Atletico e Barcellona

Il nuovo acquisto del Milan, arrivato nelle ultime ore di mercato, è un uomo da record, stiamo parlando di Joao Felix. Questi i suoi primati riportati dal sito ufficiale del club:

I RECORD DI JOAO – João Félix è l’esordiente più giovane nella storia del Benfica – nella seconda squadra a settembre 2016 – ma questo non è il suo unico record di precocità. È stato il più precoce a segnare in un derby di Lisbona (Benfica-Sporting) ad agosto 2018, mentre ad aprile 2019 è diventato il più giovane a segnare una tripletta nella storia dell’Europa League. Sei mesi dopo (l’1 ottobre dello stesso anno) ha iscritto il suo nome negli annali dell’Atlético Madrid come giocatore più precoce a segnare in Champions League.