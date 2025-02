Condividi via email

Joao Felix Milan, è tutto vero: il portoghese arriverà a Milano questa sera. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il calciomercato Milan ha chiuso per Joao Felix. La formula dell’accordo, come spiega Fabrizio Romano, è un prestito secco da due milioni di euro. Il calciatore di nazionalità portoghese, come riportato da Longo, sarà questa sera a Milano alle 22:00.

Sergio Conceicao, dunque, è stato accontentato. Il suo Milan si è assicurato un grande colpo per il resto della stagione.