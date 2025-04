Condividi via email

Joao Felix Milan, un nuovo club sul portoghese: sarebbe un clamoroso ritorno! Gli aggiornamenti. Segui le ultime sul club rossonero

Joao Felix difficilmente vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Il portoghese è destinato a lasciare sia il club rossonero che il Chelsea. All’orizzonte potrebbe esserci un ritorno in patria, dove il Benfica starebbe pensando di riportarlo a Lisbona.

Secondo quanto riportato da Record, i portoghesi vorrebbero chiudere l’operazione sulla base di un prestito. In particolare, sperano di firmare i contratti entro la fine di giugno così da poter contare sul giocatore per il Mondiale per Club.