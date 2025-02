Joao Felix Milan, il retroscena di mercato: è stato proposto ad un altro club di Serie A

Joao Felix Milan, l’attaccante portoghese è stato proposto ad un top club di Serie A. La rivelazione di mercato

Sky Sport svela un retroscena che ha del clamoroso riguardo al calciomercato dell’Inter di questa sessione invernale. Ai dirigenti del club erano stati proposti nomi altisonanti come quelli di Rashford, Asensio e Joao Felix. Quest’ultimo poi si è trasferito al Milan.

CALCIOMERCATO INTER – «Tutto prevedibile e ampiamente previsto. Zero rischi, zero spese per la sessione attuale con la squadra che viaggia a ottimi ritmi, eppure un pensiero per il futuro che si fa sempre più concreto e vicino: rivoluzionare l’attacco. Anche se una possibilità di anticipare qualche manovra c’è stata. Le grandi operazioni sono attese per questa estate ma avrebbero potuto svilupparsi anche adesso. Se l’Inter avesse trovato la soluzione, avrebbe potuto cedere uno tra Arnautovic e Correa per dirigersi verso una punta capace di garantire più gol e minuti rispetto alle attuale alternative. I meccanismi stavano anche per incastrarsi. Il West Ham ha tentato Arnautovic e il Cagliari si è fatto sotto per il Tucu. Entrambi hanno rifiutato convinti di poter dare una mano in questa seconda parte di stagione.

La società ha ascoltato le proposte di vari intermediari che hanno offerto i loro assistiti. I dirigenti nerazzurri hanno parlato con gli agenti di Rashford, Asensio, Joao Felix e chissà quanti altri ma alla fine, non avendo spazio nel reparto offensivo, hanno dovuto declinare e rinviare tutto all’estate quando scadranno proprio i contratti di Correa e Arnautovic. Il più accattivante tra i nomi proposti era quello di Asensio che avrebbe potuto giocare da seconda punta, ma in caso anche da mezzala. Il costo dell’ingaggio era sui 9 milioni. Prenderlo avrebbe voluto dire probabilmente rinunciare a qualcosa a giugno. E così, dopo i rifiuti dei due in uscita, l’Inter ha deciso di non forzare la situazione. Rashford invece era ancora più caro e con pretese di titolarità. Joao Felix non convinceva e non avrebbe giocato così tanto».