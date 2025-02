Joao Felix Milan, il retroscena con Conceicao non lascia dubbi! Sentenza chiara sul futuro

Joao Felix Milan, clamoroso retroscena sul rapporto del calciatore portoghese con il tecnico Sergio Conceicao: la ricostruzione

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com su Joao Felix, acquisto del calciomercato Milan a gennaio:

PAROLE – «In primis, Conceiaco riesce difficilmente a rinunciare all’ex Barcellona e Chelsea e anche in vista del recupero di Bologna, a Joao verrà data la possibilità di esprimersi dal 1’. Un dato di fatto che, però, ci mostra anche dei lati che stanno minando negativamente le prestazioni del Milan: l’arrivo di Felix e il suo piazzamento stanno limitando il raggio d’azione di Tijjani Reijnders, vero e proprio trascinatore – anche in termini realizzativi – della squadra rossonera. L’olandese sta comunque trovando il modo di incidere anche da posizione arretrata, ma dato il rendimento avuto in quest’annata appare delittuoso farne a meno come appoggio sulla trequarti. In secundis, al di là delle valutazioni tecnico-tattiche, vista che la sensazione che si profila da Milanello è quello della rinuncia ai Fab Four per l’inserimento di un centrocampista in più in mezzo al campo, la titolarità di Joao porta dunque all’assenza di Rafa Leao dal 1’ in nome dell’equilibrio tanto desiderato. Il quesito da porsi è uno: è giusto rinunciare a valorizzare un giocatore di tua proprietà per dare così risalto a un calciatore che, in fin dei conti, non è un patrimonio tecnico-economico del club? Una domanda complessa, ma che deve invitare a delle riflessioni, ancor prima di parlare di prelazioni con il Chelsea in vista dell’estate. La permanenza – è un discorso che vale per tutti – va meritata sul campo e questo Joao Felix deve ancora dimostrare, al di là della fiducia dell’ambiente, di poter essere un giocatore da Milan. Al rettangolo verde di gioco la risposta, come sempre, con la possibilità di essere smentiti o meno. Ma da Joao Felix si pretende di più».