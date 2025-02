Condividi via email

Joao Felix Milan, contatti continui tra le parti: il portoghese mai così vicino ai rossoneri! Così riporta Gianluca Di Marzio

Joao Felix mai così vicino a vestire la maglia del Milan. Contatti continua tra i due club, come riporta Gianluca Di Marzio. Si cerca l’intesa nelle cifre del prestito dell’attaccante portoghese, che ha già dato il suo ok per il trasferimento.

Il Milan ha tentato negli ultimi minuti anche di bloccare Krstovic del Lecce per l’estate, ma il club pugliese ha fatto muro.