Joao Felix svela: «Kakà è da sempre il mio idolo. Sono venuto al Milan con un obiettivo chiaro»

Joao Felix, acquisto del Milan nel mercato di gennaio, ha indicato in Kakà il suo idolo d’infanzia rivelando il motivo che l’ha spinto a scegliere i rossoneri

Intervenuto sui canali social del Milan, Joao Felix ha dichiarato:

PAROLE – «Come ho già detto ho voluto fortemente il Milan, e loro hanno spinto per prendermi. E’ stata una doppia vittoria diciamo. Sono qui per dare tutto a questo club, per vincere e per far divertire i tifosi allo stadio. Kakà è sempre stato il mio idolo, il mio eroe d’infanzia. Mi rivedo in lui in tante cose, sia nella posizione in campo che come modo di giocare e tecnica col pallone».