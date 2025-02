Joao Felix, il paragone è importante: «Mi ricorda un grande ex Milan»

Joao Felix, il noto giornalista tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube ha detto la sua sul portoghese

Il noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha speso un paragone importante per Joao Felix. Queste le sue parole rilasciate sul canale YouTube su uno degli acquisti fatti nell’ultimo calciomercato dal Milan:

MI RICORDA SEEDORF – «Per come affronta l’avversario senza paura, per la personalità e per come tiene la palla Joao Felix mi ricorda Clarence Seedorf»