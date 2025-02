MN24 – Joao Felix Milan, il portoghese ha concluso le visite mediche. Ora l’idoneità

Condividi via email

Joao Felix Milan, l’esterno portoghese ha concluso da poco le visite mediche ed è pronto a svolgere l’idoneità propedeutica all’ufficialità

Come appreso da Milannews24, Joao Felix è pronto a diventare un nuovo calciatore del club rossonero.

Joao Felix ha concluso le visite mediche alla clinica La Madonnina e si è subito recato al Centro Ambrosiano per l’idoneità. Successivamente l’attaccante portoghese, così come Warren Bondo e Riccardo Sottil, è atteso a Milanello per svolgere il suo primo allenamento da giocatore del Milan.