Joao Felix Milan, la rivelazione di Maresca fa chiarezza sul portoghese! Ecco perchè ha scelto i rossoneri

Joao Felix Milan, Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha fatto chiarezza sulla partenza in direzione Milanello del talento portoghese

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati la partenza di Joao Felix al calciomercato Milan.

PAROLE – «Non è successo niente. I giocatori si allenano tutti i giorni e vogliono giocare tutte le partite. Ma in campo c’è posto solo per 11. Abbiamo deciso tutti insieme che era una buona opzione andarsene. Non si è mai lamentato».