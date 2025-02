Joao Felix, sul futuro del Milan: il portoghese non ha alcun dubbio!

Joao Felix nel post partita di Milan-Feyenoord, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sui prossimi obiettivi

Joao Felix in attesa di capire quale sarà il suo futuro per la prossima stagione, ha le idee chiare su quelli che devono essere gli obiettivi del Milan del presente. Il fantasista portoghese ha tracciato la via per Serie A e Coppa Italia.

LE SUE PAROLE – «Ora abbiamo la semifinale di Coppa Italia, due partite per arrivare in finale e in campionato dobbiamo provare a finire tra le prime quattro. Questo può salvare la nostra stagione».