Joao Felix Milan, è arrivata la firma: che accoglienza

Joao Felix Milan, è arrivata la firma sul contratto con il club rossonero. Arrivate le prime foto e autografi con i tifosi

Joao Felix ha firmato: l’attaccante portoghese è un nuovo calciatore del Milan, è lui il super colpo dell’ultimo giorno di calciomercato. Arrivato in sede per tutte le formalità è stato subito accolto da alcuni tifosi milanisti, il giocatore non si è sottratto a foto e autografi.

In attesa del comunicato ufficiale club e tifosi possono festeggiare per l’arrivo dell’ex Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, un colpo da novanta per chiudere la finestra invernale.