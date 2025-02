Joao Felix a Sky: «Volevo giocare la Champions con il Milan. Ora una cosa può salvare la stagione»

Condividi via email

Nel post partita di Milan-Feyenoord, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Joao Felix. Il talento portoghese ha commentato così la gara che è costata l’eliminazione di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

«Come ha detto Ibra ci siamo ammazzati da soli. Stavamo controllando la partita e stavamo per fare il secondo gol, loro non ci avevano mai creato pericoli. Dopo l’espulsione è stata una gara diversa».

«C’è tanta delusione, avevo tanta voglia di giocare la Champions con il Milan, invece sono state solo due partite. Dobbiamo lavorare per non commettere più gli stessi errori».

«Ora abbiamo la Coppa Italia, due partite per arrivare in finale e in campionato dobbiamo finire tra le prime quattro. Questo può salvare la stagione».