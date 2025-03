Joao Felix Milan, la critica di Cassano: «Stravedo per lui ma quest’aspetto sta mancando e non va bene». Le ultimissime sui rossoneri

Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha analizzato la situazione attuale del Milan rilasciando una critica al nuovo calciatore rossonero Joao Felix.

LE PAROLE DI CASSANO – «Io stravedo per Joao Felix. Però vado a vedere il campo: il talento che ha mi fa impazzire ma allo stesso tempo sono sei o sette anni che dovrebbe giocare ad alti livelli, però non lo fa. Quando giochi in quella zona là, devi fare la differenza: prendere le botte, prendere la palla, devi rischiare. In questo momento qua non so come interpretarlo».