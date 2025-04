Jimenez, scatta la polemica: il presidente si scaglia contro Milan e Lega

Jimenez sarà squalificato nel prossimo turno di Serie A e prenderà parte al match di Milan Futuro. In queste ore si è alzata la polemica!

Alex Jimenez è squalificato nel prossimo turno di Serie A. Il club ha quindi deciso di aggregare lo spagnolo a Milan Futuro, la squadra di Massimo Oddo sarà impegnata contro la Ternana seconda in classifica. In queste ore ha sollevato la polemica su questa decisione il presidente del Sestri Levante, squadra impegnata nella lotte per non retrocedere insieme ai rossoneri.

LE PAROLE DI RISALITI – «Jimenez può giocare in Serie C mentre è squalificato in A. Il nostro allenatore Ruvo, che era stato squalificato a inizio stagione quando era sulla panchina di una squadra di Serie D ha dovuto scontare le due giornate di sospensione in serie C non potendo guidarci dal campo con Campobasso e Ternana. Vi sembra che sia equo?».