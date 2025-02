Jimenez Milan, il Real Madrid tiene d’occhio il giocatore: i possibili scenari

Jimenez Milan, il Real Madrid non molla il calciatore spagnolo. Le possibili opzioni tra recompra e non solo

Il Milan in questi giorni sta riflettendo sulla situazione Alex Jimenez, calciatore in prestito dal Real Madrid. Il club rossonero sarebbe pronto a rinegoziare gli accordi con i Blancos, che al momento avrebbero l’opzione di riacquisto sul calciatore sia nel 2025 (9 milioni) che nel 2026 (12 milioni).

Il Diavolo sarebbe quindi intenzionato a trattenerlo, d’altra parte gli spagnoli, secondo Marca, non disprezzerebbero l’idea di farlo crescere ancora per poi riportarlo a casa nel calciomercato 2026. Il quotidiano iberico allo stesso tempo non esclude il rientro anche a fine stagione. Sembra evidente che andrà in scena un incontro tra le parti in questi mesi.