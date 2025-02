Jimenez, il progetto del Milan è chiaro: le parole di Ibrahimovic non lasciano dubbi

Jimenez, tra Milan e la possibilità di ritornare al Real Madrid. Avete sentito Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa?

Negli ultimi giorni si è discusso spesso della situazione di Jimenez, tra la volontà del Milan di trattenerlo e la possibilità che ha il Real Madrid di riportarlo a casa nella prossima sessione di calciomercato o in quella successiva.

LE PAROLE DI IBRA – «C’è questa clausola per il Real, abbiamo un buon rapporto con loro, ad oggi non ci sono discussioni. Lui in estate era al Milan Futuro, e se parliamo di Milan Futuro abbiamo anche Camarda, Jimenez, Bartesaghi, Torriani, Zeroli che è andato a Monza, Cuenca che è al Genoa, Stalmach in Germania. Liberali ha fatto il debutto. Questa era la nostra strategia per il Milan Futuro. In Jimenez ci crediamo, vogliamo dare spazio ai nostri talenti. Mi dispiace che non sia in lista Champions, c’erano solo tre cambi, ma dall’anno prossimo sarà in Lista B».

