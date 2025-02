Jimenez Milan, Ibrahimovic fa chiarezza: «Buon rapporto con il Real. Al momento la situazione è questa»

Jimenez Milan, Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa pre Feyenoord ha detto la sua sul calciatore spagnolo

Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Feyenoord, match valido per il ritorno di Champions League, ha detto la sua su Jimenez e dell’eventuale nuovo accordo con il Real Madrid.

LE PAROLE – «C’è questa clausola per il Real, abbiamo un buon rapporto con loro, ad oggi non ci sono discussioni. Lui in estate era al Milan Futuro, e se parliamo di Milan Futuro abbiamo anche Camarda, Jimenez, Bartesaghi, Torriani, Zeroli che è andato a Monza, Cuenca che è al Genoa, Stalmach in Germania. Liberali ha fatto il debutto. Questa era la nostra strategia per il Milan Futuro. In Jimenez ci crediamo, vogliamo dare spazio ai nostri talenti. Mi dispiace che non sia in lista Champions, c’erano solo tre cambi, ma dall’anno prossimo sarà in Lista B».