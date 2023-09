Jeda sicuro: «Il Milan ha una grande occasione per far vedere che…». Le sue aprole negli studi di Sportitalia

L’ex attaccante del Cagliari Jeda, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del derby di Milano tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli. Le sue parole.

JEDA – «Le scorie dei derby persi quest’anno rimangono. Nonostante le parole di Pioli, il ricordo di quelle quattro sconfitte c’è eccome. Domani sarà l’occasione per il Milan di far vedere che questa squadra è stata costruita bene. L’Inter, però, è una squadra forte. Acerbi in difesa è un grande marcatore. Se sta bene, secondo me, gioca lui»