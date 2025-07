Javi Guerra Milan, l’affare non è ancora saltato! Furlani e Tare ci pensano. Segui le ultimissime sul mercato rossonero

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento e il Milan si muove con decisione per rafforzare la propria rosa. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il centrocampo rossonero, spicca quello di Javi Guerra, talentuoso mediano del Valencia. Le ultime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto, fanno luce sulla situazione del giocatore spagnolo, delineando un quadro complesso ma potenzialmente promettente per il Diavolo.

La Valutazione di Javi Guerra: Tra 25 e 30 Milioni

Il Valencia si prepara a un incontro cruciale nei prossimi giorni. L’obiettivo principale di questa riunione interna sarà definire la valutazione reale di Javi Guerra. Secondo le informazioni in possesso di Matteo Moretto, la cifra di cui si parla da diverso tempo si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, inclusi i bonus. Questa fascia di prezzo rappresenta il punto di partenza per qualsiasi discussione e sarà il fulcro delle trattative future. È fondamentale per il club spagnolo stabilire un prezzo equo che rifletta il valore del giocatore e le sue potenzialità di crescita.

L’Interesse del Milan e la Questione della Fattibilità

Il Milan ha mostrato un interesse concreto per Javi Guerra. La dirigenza rossonera vede nel giovane spagnolo il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, aggiungendo dinamismo, tecnica e visione di gioco. Tuttavia, la fattibilità dell’operazione dipenderà strettamente dall’esito della riunione tra il Valencia e gli agenti del giocatore. Solo dopo questo incontro il Milan potrà comprendere appieno le condizioni economiche e la volontà del calciatore. Le informazioni di Matteo Moretto indicano che il Milan sarebbe disposto a spingersi fino a 25 milioni di euro, inclusi i bonus. Resta da capire se questa cifra sarà sufficiente a convincere il Valencia, considerando la valutazione più alta che il club spagnolo potrebbe attribuire al suo gioiello.

La Concorrenza: Un Fattore da Non Sottovalutare

Un aspetto cruciale da considerare nella corsa a Javi Guerra è la concorrenza. Il Milan non è l’unico club a monitorare la situazione del centrocampista. Matteo Moretto ha rivelato che ci sono almeno due altre squadre fortemente interessate: una formazione spagnola e una squadra inglese. Questo scenario competitivo potrebbe far lievitare il prezzo e rendere l’acquisizione di Guerra una sfida ancora più ardua per il Milan. La presenza di più pretendenti evidenzia il grande potenziale del giocatore e la sua attraente prospettiva sul mercato internazionale. Il Milan dovrà quindi agire con rapidità e decisione se vorrà assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

In sintesi, la situazione di Javi Guerra è in continua evoluzione. La prossima riunione tra il Valencia e l’entourage del giocatore sarà determinante per il futuro del centrocampista. Il Milan è pronto a fare la sua mossa, ma dovrà valutare attentamente la richiesta economica del Valencia e tenere d’occhio la feroce concorrenza. Sarà una corsa contro il tempo e contro le offerte avversarie per il Milan se vuole portare Javi Guerra a San Siro.