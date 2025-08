MN24 – Jashari Milan, iniziate le visite mediche del nuovo centrocampista rossonero. Poi l’ufficialità – VIDEO

Jashari Milan, sono iniziate da pochi minuti le visite mediche del centrocampista svizzero: parte l’iter propedeutico all’ufficialità

L’era rossonera di Ardon Jashari è ufficialmente iniziata. Il centrocampista svizzero è sbarcato a Milano questa mattina, pronto a intraprendere l’iter di rito che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Un arrivo atteso e significativo, che segna un passo importante nella costruzione del Milan del futuro sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Come appreso in esclusiva da Milannews24, il talentuoso mediano è arrivato pochi istanti fa presso la rinomata clinica “La Madonnina” nel cuore di Milano. Qui, Jashari si sottoporrà alle visite mediche approfondite, il primo e fondamentale passaggio per ottenere l’idoneità sportiva. Un momento cruciale per qualsiasi atleta, in particolare per un calciatore che si appresta a vestire una maglia così prestigiosa come quella del Milan. La meticolosità delle visite garantirà che il giocatore sia in perfette condizioni fisiche per affrontare le sfide che lo attendono in Serie A e nelle competizioni europee.

Dopo le visite alla Madonnina, la giornata di Jashari proseguirà al Centro Ambrosiano. Qui, lo attenderanno i test di idoneità sportiva, un ulteriore set di esami specifici volti a valutare la sua preparazione atletica e la sua resistenza. Questi test sono fondamentali per confermare la sua piena capacità di sostenere i ritmi intensi del calcio professionistico e per dare il via libera definitivo alla sua carriera milanista. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il giovane centrocampista in azione e di scoprire il suo contributo al centrocampo.

🏥 Ardon Jashari arrives to begin his #ACMilan medical pic.twitter.com/7GuhWcVc8t — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) August 6, 2025

Il culmine di questa intensa giornata sarà l’arrivo a Casa Milan, la sede operativa del club. È qui che Ardon Jashari apporrà la sua firma sul contratto quinquennale, formalizzando il suo legame con la squadra. Un momento carico di emozione per il giocatore, che realizzerà il sogno di giocare per uno dei club più blasonati al mondo. La presenza di Tare, il nuovo DS del Milan, sarà significativa, a testimonianza della volontà del club di investire su profili giovani e di prospettiva, in linea con la visione tattica di Allegri. L’allenatore, infatti, è noto per la sua capacità di valorizzare i talenti e di integrarli al meglio nei suoi schemi.

L’acquisto di Jashari rientra in una strategia ben definita, volta a rafforzare la linea mediana con un giocatore dotato di visione di gioco, capacità di interdizione e un’ottima tecnica individuale. Le sue caratteristiche lo rendono un elemento versatile, in grado di agire in diverse posizioni del centrocampo e di offrire soluzioni sia in fase di costruzione che di recupero palla. Con l’arrivo di Tare come Direttore Sportivo, il Milan ha intrapreso una nuova fase di mercato, caratterizzata da scelte oculate e mirate a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’esperienza di Allegri in panchina, unita alla sua conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale, sarà cruciale per plasmare il nuovo Milan e per far esprimere al meglio il potenziale di giocatori come Jashari.

I tifosi rossoneri possono quindi iniziare a sognare: l’arrivo di Ardon Jashari, unito alla guida esperta di Tare e Allegri, promette di portare nuova linfa e ambizione alla squadra. La sua firma rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte delle intenzioni del club di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La giornata odierna è solo l’inizio di un percorso che si spera sarà ricco di successi e soddisfazioni per il Milan e per il suo nuovo centrocampista.