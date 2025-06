Jashari Milan, a che punto è l’affare col Brugge? Il punto sul centrocampista pupillo di Tare

Jashari Milan, i rossoneri continuano a premere per il centrocampista, vero e proprio pupillo di Tare e Allegri. Ultime

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e il Milan sembra intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Con Samuele Ricci del Torino sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, il Diavolo si prepara ad accogliere il suo secondo innesto a centrocampo, dopo il prestigioso arrivo di Luka Modric. Ma l’opera di rafforzamento non si fermerà qui, con il direttore sportivo Igli Tare che punta a chiudere anche per Ardon Jashari.

Ardon Jashari: Il Profilo del Giovane Talento Svicero

Il nome caldo per il centrocampo rossonero, in particolare per il ruolo di interno di centrocampo e potenziale sostituto di Reijnders, è quello di Ardon Jashari. Il giovane svizzero, attualmente in forza al Club Bruges, è stato descritto da Sacha Tavolieri, esperto di calcio belga, come un giocatore dal profilo eccezionale.

Tavolieri ha sottolineato le grandi qualità mentali di Jashari: “Rispetto a De Ketelaere, lui è pronto anche dal punto di vista psicologico, non sente la pressione quando gioca. Un vero leader nel suo modo di pensare, nel suo comportamento sul campo. Fa giocare gli altri meglio perché ha già la personalità che Reijnders non aveva quando è arrivato.” Questa capacità di leadership e di influenzare positivamente i compagni è una caratteristica che il Milan cerca attivamente per il suo centrocampo.

Dal punto di vista tecnico e fisico, Jashari viene paragonato a Reijnders, ma con un vantaggio significativo: “Jashari è un calciatore che ti può dare cose importanti fin da subito. Io lo vedo come la copia perfetta di Reijnders, nel modo di giocare. Però ha il fattore fisico in più, non si tira indietro. Può giocare un po’ più cattivo, meno pulito rispetto a Reijnders ma è capace da solo di tenere il ritmo del gioco e questo è importantissimo.” La sua robustezza fisica e la capacità di impostare il ritmo di gioco lo rendono un profilo estremamente interessante per la mediana rossonera. La sua versatilità e la sua presenza fisica potrebbero aggiungere una nuova dimensione al centrocampo milanista.

La Trattativa: Ostacoli e Volontà del Giocatore

La trattativa per Ardon Jashari è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è recato in Belgio per incontrare la dirigenza del Club Bruges. L’obiettivo era discutere il trasferimento di Jashari, considerato uno degli obiettivi principali per il centrocampo insieme a Granit Xhaka.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare il Club Bruges e di vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione. Questo desiderio del giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave nel buon esito dell’operazione. Tuttavia, nonostante la ferma intenzione di Jashari e la visita di Tare, l’incontro con il club belga non ha dato i frutti sperati nell’immediato.

L’offerta del calciomercato Milan si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la ferma volontà del Diavolo di assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero. Nonostante le prime difficoltà, il Milan non mollerà la presa, consapevole del valore e del potenziale che Jashari potrebbe portare alla squadra. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare le resistenze del Club Bruges e a portare a Milano questo talento emergente del calcio europeo. Il centrocampo rossonero, sotto la guida di Igli Tare, sembra destinato a subire una profonda trasformazione, con innesti mirati a innalzare il livello tecnico e fisico del reparto.