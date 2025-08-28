Jashari Milan, grave infortunio per il nuovo arrivato! Ecco le sue condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Brutte notizie per il Milan che, a poche ore dal debutto in trasferta in campionato, si trova a fare i conti con un infortunio grave inaspettato. Il centrocampista rossonero Ardon Jashari ha subito la frattura del perone destro durante una sessione di allenamento a Milanello. Lo scontro, avvenuto con il compagno di squadra Santiago Giménez, l’attaccante messicano reduce da un’ottima stagione, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il problema costringerebbe il giovane talento a una lunga assenza dai campi.

La Dinamica dell’Infortunio e le Prime Reazioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato durante una normale partitella in famiglia. Jashari, il centrocampista svizzero dal grande dinamismo, è stato coinvolto in un contrasto di gioco con Giménez. L’impatto è stato violento e ha subito fatto temere il peggio. Lo staff medico del Diavolo è intervenuto immediatamente per soccorrere il giocatore, che è stato trasportato in clinica per sottoporsi a tutti gli esami del caso. L’ansia è palpabile tra i tifosi e i compagni di squadra, che si sono stretti intorno a Jashari in attesa di notizie ufficiali.

Un Duro Colpo per il Giocatore e per il Milan

L’infortunio di Ardon Jashari arriva in un momento cruciale della stagione, proprio quando il Milan stava cercando di ritrovare la sua forma migliore. Il centrocampista era considerato un elemento importante per il reparto di centrocampo di Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente allenatore del club. La sua assenza, sebbene gli esami chiariranno l’entità del problema, è data per certa per “qualche settimana”, ma il rischio di un lungo stop è concreto. Questo inconveniente potrebbe costringere il Diavolo a rivedere i suoi piani per il mercato, cercando un nuovo rinforzo in mediana. L’incidente mette a dura prova la serenità della squadra, che ora dovrà trovare la forza per reagire e affrontare le prossime sfide senza uno dei suoi protagonisti più promettenti. I tifosi rossoneri si uniscono in un grande in bocca al lupo per il giovane calciatore, sperando che il suo recupero sia il più rapido possibile.