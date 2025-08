Jashari Milan, finalmente la telenovela è finita! Fabrizio Romano ha lanciato il suo “HERE WE GO”. Tutti i dettagli e le ultimissime

È arrivato il segnale che tutti i tifosi del Milan stavano aspettando: Fabrizio Romano ha lanciato il suo iconico “Here We Go” sui social, confermando che l’affare Ardon Jashari è definitivamente chiuso. Dopo settimane di trattative estenuanti e un’attesa snervante, la saga che ha tenuto con il fiato sospeso i sostenitori rossoneri è giunta al termine. Il centrocampista svizzero è ormai a un passo dal vestire la maglia del Milan, in attesa solo dell’ufficialità che arriverà nelle prossime ore.

La conferma da parte del noto giornalista sportivo equivale a una garanzia: il Club Brugge e il Milan hanno trovato la quadra su tutti i dettagli dell’accordo. La formula che ha sbloccato la trattativa è quella già nota: un trasferimento a titolo definitivo per un valore di 34 milioni di euro più 3 di bonus, una cifra importante che testimonia la grande volontà del Milan di assicurarsi il talento del giocatore.

Con l’accordo ormai sancito, il prossimo passo sarà l’arrivo di Jashari in Italia. Il giovane centrocampista, che ha sempre espresso il suo desiderio di trasferirsi a Milano, è pronto a volare per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. L’arrivo del suo “Here We Go” non è solo la chiusura di una trattativa, ma l’inizio di una nuova avventura per il giocatore e un segnale di forza e ambizione da parte del Milan, che si assicura un rinforzo di alto livello per il suo centrocampo. Dopo l’attesa, è tempo di prepararsi all’annuncio ufficiale.